السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شبورة وأمطار وبرودة شديدة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

 

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

حالة الطقس غدًا السبت 8- 2- 2025 بوادي النطرون

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وجنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم السبت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم السبت

مواد متعلقة

طقس السبت، أمطار خفيفة على هذه المناطق

شديدة البرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 8 - 2 -2025

حالة الطقس اليوم الجمعة 7 -2 - 2025، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في مصر

شبورة مائية ورياح، الأرصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية غدًا وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار
ads

الأكثر قراءة

بسمة بوسيل تنهار من البكاء: الحب دمرني وأبويا لو مكانش عايش كنت انتحرت (فيديو)

مستشارو ترامب: سيطرة أمريكا على غزة فكرة خيالية اتضح للرئيس عدم إمكانية تطبيقها

إعلام عبري: مصر غاضبة وتحذر من المساس بالملف الشائك

حريق في مدرسة بالغربية قبل انطلاق الترم الثاني بالمدارس

رفضته مصر منذ ربع قرن وتوعده مبارك بالحرب، صاحب خطة الجنرالات يجدد طرحه بشأن سيناء

نقل مبنى ديوان عام محافظة الجيزة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين

بعد طرده أمام الإسماعيلي، الزمالك يوقع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 7/2/2025

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الملابس القديمة في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

محمد سيد طنطاوي يكشف عن آية من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب

المزيد
الجريدة الرسمية