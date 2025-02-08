سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة مفاجئة تتمثل بتفكيك أعضاء مجلس إدارة مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية وإقالة رئيسه ديفيد روبنشتاين، وتعيين ترامب نفسه رئيسًا للمركز.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "Truth Social": "بتوجيهاتي، سنجعل مركز كينيدي في واشنطن العاصمة عظيمًا مرة أخرى. لقد قررت إنهاء خدمة العديد من الأفراد من مجلس الأمناء على الفور، بما في ذلك الرئيس، الذين لا يشاركوننا رؤيتنا لعصر ذهبي في الفنون والثقافة، وسنعلن قريبًا عن مجلس إدارة جديد، برئاسة مذهلة، دونالد ترامب!".

وقال ترامب في منشوره مساء الجمعة: "في العام الماضي فقط، قدم مركز كينيدي عروض السحب التي كانت مخصصة للشباب على وجه التحديد، وهذا سيتوقف، مركز كينيدي هو جوهرة أمريكية، ويجب أن يعكس ألمع النجوم على مسرحه من جميع أنحاء أمتنا، الأفضل لم يأتِ بعد!".

من جهته، قال المركز في بيان: "مركز كينيدي على علم بالمنشور الذي نشره مؤخرا رئيس الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم نتلق أي اتصالات رسمية من البيت الأبيض بشأن التغييرات في مجلس أمنائنا، نحن على علم بأن بعض أعضاء مجلسنا تلقوا إشعارات إنهاء من الإدارة".

وأقر المركز بأن قانونه الحاكم لا يمنع الإدارة الجديدة من استبدال أعضاء مجلس الإدارة، لكنه أشار إلى أن "هذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء مع مجلس إدارة مركز جون كينيدي".

ووفق صحيفة "الجارديان" شغل الملياردير ديفيد روبنشتاين، المنصب منذ عام 2010، وهو حليف للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وكان من المقرر أن يتقاعد هذا العام، بعد انتخاب ترامب، وذكر المركز أنه فشل في العثور على رئيس جديد ليحل محل روبنشتاين، وأنه سيبقى حتى سبتمبر 2026.

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