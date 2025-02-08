ظهور أضواء غريبة في سماء الشرقية، ونشطاء: مخلوقات فضائية (فيديو)

تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، فيسبوك صور تظهر أضواء غريبة في سماء محافظة الشرقية، وزعموا بأنها لمخلوقات فضائية أو أنظمة تشويش الردار أو أنها أقمار صناعية.

أثار ظهور الأجسام الغريبة في سماء محافظة الشرقية ردود أفعال واسعة والعديد من التكهنات بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى إمكانية وجود أطباق طائرة، أو مخلوقات فضائية أو اجهزة تشويش.

الأجسام الغريبة في سماء المحافظة، فيتو

نشطاء التواصل الاجتماعي… ظاهرة نادرة ولكنها طبيعية وترجع لحدوث تغييرات مفاجئة في المجال المغناطيسي الجوى بسبب تفريغ الشحنات داخل الغيوم

وقال بعض النشطاء إن ماتم تداوله علي منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح، موضحين أن هذه الأضواء هي ظاهرة نادرة لكنها طبيعية وترجع لحدوث تغييرات مفاجئة في المجال المغناطيسي الجوى بسبب تفريغ الشحنات داخل الغيوم وبالتالي تقوم قطرات الماء أو الثلج بعمل ومضات ضوئية تتابعية تشبه كرات الضوء بحسب- قولهم.

قطار نار، ظاهرة غريبة تظهر في سماء إثيوبيا

وتشبه هذه الظاهرة بما حدث في سماء لإثيوبيا حيث ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن إثيوبيا تبحث عن تفسير لظهور كتل نارية مجهولة تسير بسرعة عالية في سمائها باتجاه جنوب غرب البلاد، ووثق الظهور عدد من المواطنين بهواتفهم.

الاجسام الغريبة في سماء المحافظة،فيتو1

إثيوبيا تبحث عن تفسير لـظاهرة قطار النار

ومن جانبها أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، بأن الظاهرة التي شوهدت في سماء جنوب البلاد غير معروفة حتى الآن، لكن تفسيرات خبراء تشير إلى أنها قد تكون مواد فضائية من صنع الإنسان أو مواد قادمة من الفضاء كالصخور.

ونقلت الهيئة الحكومية الإثيوبية عن باحث بمعهد علوم الفضاء، قوله إن المواد التي شوهدت تحترق في السماء جنوبي البلاد ربما تكون بقايا أقمار صناعية منتهية الصلاحية أو مدمرة، والتي تحترق عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.

الأجسام الغريبة في سماء المحافظة، فيتو

وأشار الباحث إلى أنه من الوارد أيضا أن تكون مواد أخرى قادمة من الفضاء الخارجي، مثل قطع الصخور.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه من غير المعلوم ما إذا كانت هذه المواد المحترقة قد سقطت على الأرض أم لا.

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