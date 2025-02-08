السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

اتفحمت، الصور الأولى لـ حريق مدرسة بلقينا بالغربية قبل ساعات من بدء الدراسة

حريق مدرسة بلقينا
حريق مدرسة بلقينا الابتدائية بالغربية، فيتو

تنشر “فيتو” الصور الأولى لحريق مدرسة بلقينا الابتدائية بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية  قبل ساعات من انطلاق الدراسة بالترم الثاني للعام الدراسي 2025، الذي تمكن من حوش المدرسة وتمت السيطرة عليه بواسطة الأهالي وقوات الحماية المدنية.

حريق في مدرسة بالغربية قبل انطلاق الترم الثاني بالمدارس

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شهدت قرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، مساء أمس الجمعة، نشوب حريق جزئي بأحد المدارس بالقرية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

أحداث الواقعة

ورد إخطار لمدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة " سيد سببه" بقرية بلقينا ومحاولة الأهالي السيطرة عليها. 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة بـ محافظة الغربية  لمتابعة الحادث وتبين نشوب حريق جزئي بجوار سور المدرسة وجارٍ السيطرة عليه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجار حصر الخسائر.

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