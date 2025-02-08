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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير 2025، أبرزها ديربي ريال مدريد وأتليتكو

ريال مدريد واتلتيكو،
ريال مدريد واتلتيكو، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 8 فبراير 2025،  إقامة العديد من  المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى والعربية.

ويعتبر  ديربي العاصمة، بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد، هو الأبرز اليوم.

 

دوري الروشن السعودي

الخلود – الرياض (4:55 مساءً بتوقيت السعودية و3:55 مساءً بتوقيت مصر)

الأخدود – الاتفاق 5:40 مساءً بتوقيت مصر)

ضمك – الهلال (8:00 مساءً بتوقيت السعودية و7:00 مساءً بتوقيت مصر)

 

مواعيد الدوري الإسباني

سيلتا فيجو – ريال بيتيس (4:00 مساءً بتوقيت السعودية و3:00 مساءً بتوقيت مصر)

أتليتيك بلباو – جيرونا (18:15 بتوقيت السعودية و17:15 بتوقيت مصر)

لاس بالماس – فياريال (8:30 مساءً بتوقيت السعودية و7:30 مساءً بتوقيت مصر)

ريال مدريد – أتلتيكو مدريد (23:00 بتوقيت السعودية و22:00 بتوقيت مصر)

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا – أتالانتا (5:00 مساءً بتوقيت السعودية و4:00 مساءً بتوقيت مصر)

إمبولي – ميلان (20:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)

تورينو – جنوة (22:45 بتوقيت السعودية و21:45 بتوقيت مصر)

 

مواعيد الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند – شتوتجارت (5:30 مساءً بتوقيت السعودية و4:30 مساءً بتوقيت مصر)

فولفسبورج – باير ليفركوزن (5:30 مساءً بتوقيت السعودية و4:30 مساءً بتوقيت مصر)

فرايبورج – هايدنهايم (5:30 مساءً بتوقيت السعودية و4:30 مساءً بتوقيت مصر)

 

مواعيد الدوري الفرنسي

نيس – لنس (19:00 بتوقيت السعودية و18:00 بتوقيت مصر)

ليل – لوهافر (21:00 بتوقيت السعودية و20:00 بتوقيت مصر)

سانت اتيان – رين (23:05 بتوقيت السعودية و22:05 بتوقيت مصر)

 

كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور الرابع

ساوثهامبتون – بيرنلي (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

إيفرتون – بورنموث (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

ستوك سيتي – كارديف سيتي (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

ويجان – فولهام (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

برمنجهام – نيوكاسل (20:45 بتوقيت السعودية، 5:45 بتوقيت مصر)

برايتون – تشيلسي (23:00 بتوقيت السعودية و22:00 بتوقيت مصر)

مانشستر سيتي - ليتون أورينت 2:15 بتوقيت مصر )

 

مواعيد الدوري المغربي

ماس فاس – مطار الملك خالد الدولي (6:00 مساءًا بتوقيت السعودية و5:00 مساءًا بتوقيت مصر)
الجيش الملكي – اتحاد طنجة (الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية و7:00 مساءًا بتوقيت مصر)

أولمبيك آسفي – دفاع لحسني الجديدي (22:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت مصر)

 

مواعيد الدوري المصري 

الاتحاد السكندري – المصري البورسعيدي (الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر)

البنك الاهلي – زد دي (8:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)

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