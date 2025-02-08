مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير 2025، أبرزها ديربي ريال مدريد وأتليتكو
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 8 فبراير 2025، إقامة العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى والعربية.
ويعتبر ديربي العاصمة، بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد، هو الأبرز اليوم.
دوري الروشن السعودي
الخلود – الرياض (4:55 مساءً بتوقيت السعودية و3:55 مساءً بتوقيت مصر)
الأخدود – الاتفاق 5:40 مساءً بتوقيت مصر)
ضمك – الهلال (8:00 مساءً بتوقيت السعودية و7:00 مساءً بتوقيت مصر)
مواعيد الدوري الإسباني
سيلتا فيجو – ريال بيتيس (4:00 مساءً بتوقيت السعودية و3:00 مساءً بتوقيت مصر)
أتليتيك بلباو – جيرونا (18:15 بتوقيت السعودية و17:15 بتوقيت مصر)
لاس بالماس – فياريال (8:30 مساءً بتوقيت السعودية و7:30 مساءً بتوقيت مصر)
ريال مدريد – أتلتيكو مدريد (23:00 بتوقيت السعودية و22:00 بتوقيت مصر)
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا – أتالانتا (5:00 مساءً بتوقيت السعودية و4:00 مساءً بتوقيت مصر)
إمبولي – ميلان (20:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)
تورينو – جنوة (22:45 بتوقيت السعودية و21:45 بتوقيت مصر)
مواعيد الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند – شتوتجارت (5:30 مساءً بتوقيت السعودية و4:30 مساءً بتوقيت مصر)
فولفسبورج – باير ليفركوزن (5:30 مساءً بتوقيت السعودية و4:30 مساءً بتوقيت مصر)
فرايبورج – هايدنهايم (5:30 مساءً بتوقيت السعودية و4:30 مساءً بتوقيت مصر)
مواعيد الدوري الفرنسي
نيس – لنس (19:00 بتوقيت السعودية و18:00 بتوقيت مصر)
ليل – لوهافر (21:00 بتوقيت السعودية و20:00 بتوقيت مصر)
سانت اتيان – رين (23:05 بتوقيت السعودية و22:05 بتوقيت مصر)
كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور الرابع
ساوثهامبتون – بيرنلي (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)
إيفرتون – بورنموث (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)
ستوك سيتي – كارديف سيتي (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)
ويجان – فولهام (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)
برمنجهام – نيوكاسل (20:45 بتوقيت السعودية، 5:45 بتوقيت مصر)
برايتون – تشيلسي (23:00 بتوقيت السعودية و22:00 بتوقيت مصر)
مانشستر سيتي - ليتون أورينت 2:15 بتوقيت مصر )
مواعيد الدوري المغربي
ماس فاس – مطار الملك خالد الدولي (6:00 مساءًا بتوقيت السعودية و5:00 مساءًا بتوقيت مصر)
الجيش الملكي – اتحاد طنجة (الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية و7:00 مساءًا بتوقيت مصر)
أولمبيك آسفي – دفاع لحسني الجديدي (22:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت مصر)
مواعيد الدوري المصري
الاتحاد السكندري – المصري البورسعيدي (الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر)
البنك الاهلي – زد دي (8:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)
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