السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للاحتلال بمليارات الدولارات

أسلحة أمريكية، فيتو
أسلحة أمريكية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل بقيمة تقدر بما يصل إلى 6.75 مليار دولار

الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة لإسرائيل 


وقال البنتاجون في بيانه:" إن  الخارجية الأمريكية تقر بيع صواريخ هيلفاير لإسرائيل بقيمة 660 مليون دولار".
 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن نية واشنطن تسليم أحد أقوى أنظمة الأسلحة غير النووية إلى إسرائيل المعروفة باسم "أم القنابل".

أم القنابل الأمريكية في طريقها إلى إسرائيل 


وقال ويتكوف حسب الصحيفة الألمانية إن البنتاجون سيرسل إلى إسرائيل قنابل GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb، الضخمة التي تزن 11 طنا، والقادرة على تدمير المخابئ العميقة تحت الأرض.

ينظر إلى هذه الشحنات المخطط لها أيضا على أنها إشارة إلى الاتجاه المستقبلي لإسرائيل في مواجهة طهران. وقد كانت هذه القنابل الضخمة مدرجة على قائمة طلبات إسرائيل منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن جميع الرؤساء الأمريكيين منذ جورج دبليو بوش وحتى جو بايدن رفضوا تصديرها، بما في ذلك ترامب خلال ولايته الأولى.

تعرف هذه القنابل الجوية التقليدية ذات القوة التفجيرية الهائلة باسم "الانفجار الجوي الضخم المنظم" (MOAB)، وتلقب بـ"أم القنابل".

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الخارجية الأمريكية إسرائيل البنتاجون أم القنابل الأمريكية أم القنابل

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