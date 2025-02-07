أخبار الحوادث اليوم، لحظة دهس أتوبيس لـ4 أشخاص داخل دير سمعان بمنشأة ناصر، انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية، العثور على جثة طبيب شهير داخل استراحة مستشفى بالعجوزة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

العثور على جثة طبيب شهير داخل استراحة مستشفى بالعجوزة وغموض حول سبب الوفاة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طبيب مسالك بولية شهير داخل حمام مستشفى خاصة بـمنطقة العجوزة، إثر تعاطيه حقنة مخدرة.

لحظة دهس أتوبيس لـ4 أشخاص داخل دير سمعان بمنشأة ناصر(فيديو)

حصلت فيتو على مقطع فيديو يرصد لحظة دهس أتوبيس رحلات مدرسية لـ 4 أشخاص داخل دير سمعان بمنطقة منشأة ناصر.

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة مكبلة اليدين داخل مصرف بأوسيم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها ملقاة فى مصرف الإسطبل بـمنطقة أوسيم.



انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية

انهارت، منذ قليل، أجزاء من عقار بوسط محافظة الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع وإصابة 4 أشخاص دهسهم أتوبيس رحلات داخل دير سمعان بمنشأة ناصر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرون دهسهم أتوبيس رحلات مدرسية داخل دير سمعان بمنطقة منشأة ناصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



إصابة شخص إثر انهيار جزئي في عقار بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس، وقوع انهيار جزئي في عقار مكون من 5 طوابق ما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردونا أمنيا بمحيط العقار.



3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

"ركز في مستقبلك"، رسالة وجهها قاضي محكمة الجيزة للاعب الكرة إمام عاشور، أثناء نظر جلسة الاستئناف على حكم حبسه بتهمة التعدي على فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد، قبل الحكم بانقضاء الدعوى القضائية بالتصالح، ليجد نفسه أمام دعاوى قضائية جديدة، أبرزها تهمة السب والقذف.



العقوبة المتوقعة على الراقصة هندية بعد اتهامها بالتحريض على الفسق

قضت الراقصة “سمر. ز” المعروفة بالراقصة هندية صاحبة 33 عاما، أولى لياليها داخل التخشيبة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز لدى الرجال، بعدما أجرت معها نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة لبضعة ساعات، وجهت فيها النيابة للراقصة عدة اتهامات، وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع إلكترونية وحسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات سالفة البيان.



القبض على سائق مينى باص هرب بعد انقلاب سيارته وإصابة الركاب بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق مينى باص هرب بعد انقلاب سيارته وإصابة الركاب بمدينة نصر



القبض على صيدلي نشر فيديو عن وجود نقص أدوية بالأسواق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام صيدلى بنشر أخبار غير دقيقة عن نواقص الأدوية، وضبط مرتكب الواقعة.



الأمن يكشف ملابسات اعتداء تاجر مخدرات اعتدى على سيدة وأبنائها ببولاق الدكرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة والتعدى عليها وأنجالها.





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