الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية

انهارت، منذ قليل، أجزاء من عقار بوسط محافظة الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي بعقار مكون من 4 طوابق، بشارع المينا الشرقي دون حدوث إصابات.  

 

 وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقسم شرطة العطارين ترافقهم قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار، وتبين انهيار أسقف داخلية من العقار بالطابق الثالث حتى الأول دون إصابات.

 

وجرى العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي وسط والقرارات الصادرة للعقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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محافظة الإسكندرية محطة الرمل الأجهزة الأمنية العطارين

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