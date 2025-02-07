الأمن يكشف ملابسات اعتداء تاجر مخدرات اعتدى على سيدة وأبنائها ببولاق الدكرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة والتعدى عليها وأنجالها.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن رسالة صوتية وصورة لشخص والإدعاء بأنه من متجرى المواد المخدرة وقيامه بتهديد إحدى السيدات بالتعرض لها وأنجالها.

وبالفحص أمكن ضبط ناشر مقطع الفيديو ا(له معلومات جنائية) وأقر بتحصله على المحتوى المنشور من (سيدة "إحدى متابعيه")، وقام بنشره دون التأكد من صحته لزيادة نسبة المشاهدات لتحقيق مكاسب مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (صاحبة الرسالة الصوتية - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وأقرت بإرسالها المقطع الصوتى والصورة للمذكور لنشره للتشهير بالشخص الظاهر بالصورة والادعاء بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة بسبب خلافات سابقة بينهما، وبمواجهة الأخير (له معلومات جنائية) أقر بالخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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