3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

"ركز في مستقبلك"، رسالة وجهها قاضي محكمة الجيزة للاعب الكرة إمام عاشور، أثناء نظر جلسة الاستئناف على حكم حبسه بتهمة التعدي على فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد، قبل الحكم بانقضاء الدعوى القضائية بالتصالح، ليجد نفسه أمام دعاوي قضائية جديدة، أبرزها تهمة السب والقذف.

اتهام كهربا وإمام عاشور بجلب المخدرات

أمرت نيابة النزهة بفتح تحقيق مع لاعبي النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور، بناءً على البلاغ المقدم من المحامي جمال عبد الكريم، الذي يحمل رقم 55 لسنة 2025 إداري النزهة.



ووفقًا للبلاغ، وُجهت إلى كهربا وإمام عاشور تهم جلب المخدرات عبر طائرة خاصة أثناء عودتهما من الخارج، بالإضافة إلى الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها وتعاطيها، وزعم مقدم البلاغ موكلًا عن سيدة تدعى “داليا”، وجود تسجيلات صوتية تثبت ادعاءها.



ومن جانبه، أوضح محمد رشوان، محامي اللاعب إمام عاشور، أن البلاغ كيدي ومقدم من سيدة تُدعى “داليا”، سبق أن اتهمت لاعبي الأهلي بالسب والقذف بسبب خلافات سابقة منذ ديسمبر الماضي، إلا أنه تم حفظه إداريًا، متابعا: "كهربا سافر إلى الخارج دون أي مشاكل، وإمام عاشور بعد انضمامه للمنتخب سيغادر البلاد بشكل طبيعي، فكيف يكونان متهمين بجلب مواد مخدرة من الخارج؟!”.

سب وقذف سيدة

في قضية أخرى مقامة من سيدة تدعى "داليا" ادعت أنها تزوجت عرفيا من إمام عاشور واتهمته بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب، وأحالت النيابة العامة إمام عاشور للمحاكمة، ومازالت القضية منظورة أمام محكمة جنح أكتوبر.

اتهام إمام عاشور بسب مشجع زملكاوي

في قضية ثالثة، اتهم مشجع زملكاوي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر بسبه وقذفه من خلال رسالة خاصة أرسلها له على موقع التواصل الاجتماعى، وقضت محكمة جنح السنبلاوين الجزئية بعدم اختصاصها بنظر دعوى وقررت إعادة القضية للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف لإحالتها للمحكمة المختصة.

انقضاء دعوى اللاعب إمام عاشور

وكان اللاعب اتهم سابقا بالتعدي على فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد، في البداية قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بحبس اللاعب 6 شهور، وتم التصالح بين الطرفين وانقضت الدعوى القضائية بالتصالح.

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