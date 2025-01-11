تفاصيل جديدة بشأن حريق بمنطقة زرايب منشأة ناصر

تواصل النيابة العامة بغرب القاهرة، التحقيق حول ملابسات اندلاع حريق هائل بمنطقة تجميع القمامة وإعادة تدويرها بمنشأة ناصر.

وكشفت معاينة النيابة وخبراء الأدلة الجنائية، وتحريات المباحث، أن حريقا اندلع داخل أحد المنازل المستخدمة كمصنع لتخزين وفرز وإعادة تدوير المخلفات، في منطقة السطح، ونظرا لوجود مواد بلاستيكية وغيرها، ارتفعت ألسنة اللهب في لحظات قليلة وامتدت إلي ثلاثة مصانع مجاورة، والتهمتها بالكامل.

وكلفت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من المختصين، لفحص أسباب الحريق، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، ومعاينة مدى صلاحية المباني للاستخدام بعد ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحصر التلفيات الناجمه عن الحريق.

كما استمعت النيابة إلى مالكي المصانع والعاملين، الذين أكدوا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة علي النيران، وتمكنوا من إنقاذ أنفسهم فقط، وأن النيران استمرت لمدة ست ساعات متواصلة، نظرًا لضيق الشوارع وعدم قدرة سيارات الإطفاء علي الوصول بشكل مبكر، علاوة علي أن المواد كلها سريعة الاشتعال، وأوضحوا أنهم فقدوا أموالهم جراء الحريق قائلين" فلوسنا راحت كلها قدام عنينا والنار كلت كل حاجة".



إخماد حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل منازل تستخدم كورش لتدوير بلاستيك والقمامة فى الزرايب بمنطقة منشأة ناصر.

وأصيب شاب بحرق في اليد واختناق في حريق ورش لتدوير بلاستيك وعدد من المنازل بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، وتم نقله إلى مستشفى زايد آل نهيان لتلقي العلاج اللازم.

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