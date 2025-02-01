السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

القبض على سائق ميكروباص متهم بدهس مسنة في العجوزة

القبض علي متهم بدهس
القبض علي متهم بدهس مسنه في العجوزة،فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي القبض علي سائق سيارة ميكروباص متهم بدهس مسنة أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة العجوزة، واوضح المتهم أنه لم يقصد قتل السيدة ولكن صدمها بطريق الخطأ وأشار إلي أنه هرب خوفا من المسألة القانونية.

وكان قسم العجوزة تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري وتوجهت سيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة ميكروباص صدمت سيدة -72 عاما أثناء عبورها الطريق ولاذ سائق السيارة بالفرار، مما أسفر عن إصابتها  وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

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اجهزة البحث الجنائي شرطة العجوزة حادث مروري سيارة ميكروباص

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