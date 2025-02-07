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حوادث

العثور على جثة طبيب شهير داخل استراحة مستشفى بالعجوزة وغموض حول سبب الوفاة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طبيب مسالك بولية شهير داخل حمام مستشفى خاصة بـمنطقة العجوزة، إثر تعاطيه حقنة مخدرة.

العثور على جثة طبيب شهير داخل مستشفى بالعجوزة

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى خاص شهير بدائرة القسم تفيد بالعثور على جثة طبيب مسالك بولية شهير داخل حمام استراحة الأطباء بالمستشفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب مسالك بولية شهير يدعى “أ.ع”، 43 سنة، داخل حمام استراحة الأطباء وبجواره حقنة وأمبول لعقار البيفادين المخدر، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين فى المستشفى الذين أكدوا أن الطبيب أجرى جراحة مسالك بولية لمريض بغرفة العمليات ثم توجه بعدها لاستراحة الأطباء ودخل الحمام، وبعد مرور فترة طويلة حاول الممرضون التواصل معه لكنه لم يستجب، فقاموا بكسر حمام الاستراحة وعثروا على جثته وأبلغوا الشرطة.

ورجحت تحريات رجال المباحث الأولية أن سبب وفاة الطبيب استشاري المسالك البولية الشهير إثر حقنة مخدرات زائدة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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