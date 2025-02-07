حركة تنقلات بمديريتي أمن الجيزة والدقهلية

اعتمد مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات فى صفوف قيادات وضباط المديرية لرفع معدلات الأداء الأمنى.

وجاء أبرز ملامح الحركة تولي العقيد محمد عدلي منصب مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية خلفًا للعقيد عماد رشدي والرائد أحمد ماهر رئيسًا لمباحث الحوامدية خلفًا للرائد محمد فهمي، والمقدم أحمد السويركى لفرقة الشرق، والرائد أحمد حسانين فرقة الطالبية، والمقدم إسلام سمير مفتش بقطاع الجنوب.

كما تضمنت الحركة الإبقاء على بعض القيادات وضباط المباحث فى مناصبهم.

وارتكزت حركة التنقلات على تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتعزيز منظومة العمل الأمني.

حركة تنقلات بالدقهلية

كما اعتمد مدير أمن الدقهلية اللواء حسام عبد العزيز، حركة تنقلات ضباط المباحث المديرية ؛ وذلك لرفع معدلات الأداء الأمني.

وتضمنت الحركة تنقلات واسعة بدوائر مراكز وأقسام المديرية: المقدم محمد فوزي رئيس مباحث طلخا، الرائد عمار الجداوي رئيس مباحث دكرنس، الرائد كريم يوسف رئيس مباحث الكردي، الرائد أحمد جمال رئيس مباحث الستاموني، المقدم عمرو بكر رئيس مباحث أجا، الرائد محمد صادق رئيس مباحث بلقاس، والنقيب محمد عيسى رئيس مباحث نبروه، والمقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم ميت غمر، الرائد محمد صلاح رئيس مباحث محله الدمنه، الرائد محمد مشالي رئيس مباحث بني عبيد.

كما تضمنت حركة التنقلات بعض معاوني المباحث بالمديرية ومأموري الأقسام.

وشملت الحركة الإبقاء على بعض القيادات الأمنية فى مواقعهم بأقسام ومراكز المحافظة.

وارتكزت حركة التنقلات على تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتعزيز منظومة العمل الأمني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.