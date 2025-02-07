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حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة مكبلة اليدين داخل مصرف بأوسيم

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها ملقاة فى مصرف الإسطبل بمنطقة أوسيم.

العثور على جثة سيدة بأوسيم
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مصرف الإسطبل بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مكبلة من قدميها وعلى فمها لاصق طبي، وعلى جسدها آثار إصابات وكدمات متفرقه بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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