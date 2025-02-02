العثور على جثة شاب فى عين شمس

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاته، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة.

العثور على جثة شاب بعين شمس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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