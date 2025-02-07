الأمن يكشف حقيقة تهجم أشخاص على منزل مواطن ومحاولة الاعتداء عليه بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تهجم أشخاص على منزل مواطن ومحاولة التعدي عليه بالشرقية.

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية وبرفقته آخرين، بالتهجم على منزل آخر ومحاولة الاعتداء عليه وتهديده بالقتل لوجود خلافات مالية بينهما، والزعم بأن المشكو فى حقه صادر ضده عدة أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين الشاكى طالب والمشكو فى حقه ميكانيكى، له معلومات جنائية "مقيمان بمحافظة الشرقية"، لقيام الشاكى بإقراض مبلغ مالى للمشكو فى حقه وحال طلبه برد المبلغ المالى حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الشاكى بالاتصال بشرطة النجدة، وحضرت قوة أمنية وتقابلت معه إلا أنه رفض التوجه لمركز شرطة بلبيس لتحرير محضر، وذلك لتدخل بعض أهالى المنطقة وتم إنهاء الخلاف بينهما وقام المشكو فى حقه برد المبلغ المالى.

وبمواجهة الشاكى بما ورد بالشكوى أقر بادعائه الكاذب بحضور المشكو فى حقه إلى منزله ومحاولة اقتحامه والاعتداء عليه صحبة آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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