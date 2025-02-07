سقوط عنصر إجرامى بحوزته 17 سلاحا ناريا قبل ترويجهم فى سوهاج

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج بقصد الإتجار.



سقوط عنصر إجرامى بحوزة 17 سلاح نارى قبل ترويجهم فى سوهاج

سقوط عنصر إجرامى بحوزة 17 سلاحا ناريا قبل ترويجهم فى سوهاج

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بجلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار، متخذًا من دائرة مركز شرطة المنشأة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (2 بندقية خرطوش - 14 فرد محلى – طبنجة "محدثة صوت" - طلقة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.



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