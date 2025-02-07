العقوبة المتوقعة على الراقصة هندية بعد اتهامها بالتحريض على الفسق

قضت الراقصة “سمر. ز” المعروفة بالراقصة هندية صاحبة 33 عاما، أولى لياليها داخل التخشيبة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز لدى الرجال، بعدما أجرت معها نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة لبضعة ساعات، وجهت فيها النيابة للراقصة عدة اتهامات، وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع إلكترونية وحسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات سالفة البيان.

وأصدرت نيابة الشيخ زايد أول وثانٍ برئاسة المستشار إيهاب العوضي، عدة قرارات ضد الراقصة هندية بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز الهاتف المحمول وفلاشة، تحتوي على 13 مقطع فيديو، من بينهم فيديو بثتها الراقصة هندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع المشاهدات ظهرت فيه بملابس شفافة، وأمرت بإرسالها إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها وبيان محتواها من مقاطع خادشة للحياء ومثيرة الغرائز وتقديم تقرير كامل للنيابة بها.

العقوبة المتوقع تطبيقها على راقصة هندية

يقول الخبير القانوني فهد مرزوق، إن نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وفق المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

وأفاد أن المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، نصت علي أنه: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال: فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

تصوير مقاطع فيديو ترتدي فيها ملابس شفافة وفاضحة

ورصدت المتهمة "سمر.ز" الشهيرة بـ"هندية"، وهي تقوم بتصوير مقاطع فيديو ترتدي فيها ملابس شفافة وفاضحة، تظهر من خلالها مواطن عفتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة غرائز الرجال.

وأفادت التحقيقات أن المتهمة تتعمد نشر هذه المقاطع لزيادة مشاهداتها واستقطاب راغبي المتعة الحرام، ما يحقق لها المزيد من المتابعين والمشاهدات، وهو ما يتنافى مع المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وخلال التحقيقات نفت الراقصة ما نسب إليها من اتهامات مبررة ما تبثه وتعرضه على حسابها الشخصي، أنه طبيعة عملها كراقصة، قائلة: "كل الناس بتعمل كده وأنا بنشر الفيديوهات دي عشان عايزة أكسب فلوس وأحقق أرباح كتير ومش قصدي كل الاتهامات دي".

اتهامات ضد الراقصة هندية

ووجهت النيابة للراقصة عدة اتهامات، وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع إلكترونية وحسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات سالفة البيان.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة هندية في الشيخ زايد بتهمة بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، وتحرض على الفسق والفجور

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