الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

القبض على صيدلي نشر فيديو عن وجود نقص أدوية بالأسواق

ضبط، فيتو
ضبط، فيتو

  كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام صيدلى بنشر أخبار غير دقيقة عن نواقص الأدوية، وضبط مرتكب الواقعة.

 

فيديو عن وجود نقص أدوية بالأسواق 

 وكانت أجهزة وزارة الداخلية تتابع تداول مقاطع فيديو  على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيام أحد الأشخاص بنشر أخبار غير دقيقة عن نواقص الأدوية والألبان الخاصة بالأطفال.

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وبالفحص تم تحديد وضبط (صيدلى - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وأقر بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة الأهرام وزارة الداخلية الاهرام بالجيزة

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