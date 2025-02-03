القبض على سائق سيارة دهس طفلة وأصاب ابنة خالتها في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق سيارة نصف نقل يبلغ من العمر 50 عام متهم بدهس طفلة تبلغ من العمر عاما وإصابة نجلة خالتها تبلغ من العمر 12 عام أثناء لهوهما أمام منزلهما بدائرة مركز أوسيم.

وأدلى المتهم في اعترافاته أنه لم يقصد ارتكاب الواقعة وأنه أثناء سيره فوجئ بالأطفال فاختلت عجلة القيادة فيديه فلم يتمكن من السيطرة عليها، مما جعله يصطدم بهم.

وتحفظت قوات مباحث أوسيم على السيارة المتسببة في الحادث بينما تم نقل المتوفاة والمصابة للمستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بدائرة قسم أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، أن الحادث أسفر عن مصرع الطفلة “حور.م”، البالغة من العمر عام واحد، بينما أصيبت نجلة خالتها “صفية.أ”، البالغة من العمر 12 عامًا، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين أن سيارة نصف نقل كان يقودها شخص يبلغ من العمر 50 عامًا، بسرعة زائدة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة ودهس الطفلتين أثناء لعبهما أمام منزلهما.

وتم نقل الضحيتين إلى المستشفى، حيث أكدت الفحوصات وفاة الطفلة حور متأثرة بإصابتها البالغة، بينما تم تقديم الإسعافات اللازمة للطفلة صفية، ووصفت حالتها بالمستقرة بعد تلقيها العلاج اللازم.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من وجود أي شبهة جنائية من عدمه.

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