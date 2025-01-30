أخبار الحوادث اليوم: تأييد حبس أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات.. حيثيات حكم سجن منى فاروق

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان للتهنئة بعيد الشرطة

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" ووفدًا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة.

تأييد سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود، برفض استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدى على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدى على فتاة أجنبية بالإكراه، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.



نص أقوال اللاعب أحمد القندوسي في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، وقرار عاجل من النيابة

استمعت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار ضياء نجم الدين لأقوال اللاعب أحمد قندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، للتحقيق في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي.

حبس راقصة شهيرة 6 أشهر بتهمة التحريض على الفجور وإثارة الغرائز

قضت محكمة جنح العجوزة بحبس الراقصة شهيرة 6 أشهر وكفالة مالية 200 جنيه في اتهامها بتعمد الإغراء، والرقص بملابس مثيرة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.



حريق يلتهم مطعم مشويات شهير في المقطم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا نشب داخل مطعم مشويات شهير بمنطقة المقطم، دون وقوع أي إصابات.

المؤبد لـ3 متهمين في قضية هجرة غير شرعية بالإسكندرية

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ايهاب شاهين، والمستشار عمر علم الدين، والمستشار أحمد راجح مدير نيابة ميناء الإسكندرية، وسكرتير الدائرة مينا مجدي،بمعاقبة كل من " م.س.ال" و" م.ال.م" و" ال.ا.ال" بالسجن المؤبد وغرامة مالية 500 الف جنيه،عما أسند إليهم، والزامتهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة كل من " ع.م.ال" و" ي.س.ي" و" ا.م.ا"، لاتهامهم في قضية هجرة غير شرعية.

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في انقلاب سيارة نصف نقل على طريق السويس

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في حادث انقلاب سيارة نصف نقل أعلى طريق السويس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



مصرع سيدة وإصابة نجلها نتيجة تسريب غاز بالمطرية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب نجلها نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسريب الغاز داخل شقتهما بمنطقة المطرية، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.



مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم تريلا بتوك توك بالصف

لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد مصرعهم في حادث تصادم تريلا بتوك توك أعلى الطريق بـمنطقة الصف، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة إلى كوبري عباس لمدة 6 سنوات

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "14 – الجيزة" ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الجيزة).



تفاصيل جديدة في إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة في واقعة قيام المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في الشارع وأمام جميع المارة، وقاموا بتصويره في وضعية مهينة بمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بسبب علاقة عاطفية بين المجني عليه وابنة أحد المتهمين.



النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية وبعض دول أفريقيا

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.



الإعدام للمتهم بقتل سائق لسرقة دراجته في كرداسة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق بمنطقة بشتيل، بالإعدام شنقًا بعدما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سائق "توك توك" وسرقة دراجته بمنطقة كرداسة.



حيثيات حكم سجن مني فاروق: أذاعت فيديو يثير اشمئزاز المشاهدين

أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها بسجن الفنانة منى فاروق، 3 سنوات مع الشغل وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية.



تأييد الحبس سنة للمتهمين بالتستر على جريمة قتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر

أيدت محكمة الجيزة الحكم الصادر ضد والدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها بقرية أتريس في منشأة القناطر، بالحبس سنة، لتسترهم على الجريمة.





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