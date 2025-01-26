القبض على 4 سيدات داخل ملهى ليلي بالعجوزة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد رجال الشرطة باقتحام أحد المطاعم السياحية بالجيزة والتعدى على العاملات به.

الأمن يكشف حقيقة فيديو اقتحام الشرطة مطعم سياحى بالعجوزة



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد رجال الشرطة وقوة مرافقة له باقتحام أحد المطاعم السياحية الكائنة بمحافظة الجيزة والتعدى على العاملات به.



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب بوجود ملهى ليلى كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة به نشاط غير مشروع يتمثل فى الإخلال بالآداب العامة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الملهى وأمكن ضبط 4 سيدات "لهن معلومات جنائية"؛ لقيامهن بالتحريض على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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