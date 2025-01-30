نص أقوال اللاعب أحمد القندوسي في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، وقرار عاجل من النيابة

استمعت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار ضياء نجم الدين لأقوال اللاعب أحمد قندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، للتحقيق في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي.

الاستماع لأقوال أحمد قندوسي أمام النيابة



وقال قندوسي خلال التحقيقات، إن تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها في إحدى القنوات الفضائية لم يكن يقصد بها الإساءة بشكل شخصي إلى أمير توفيق، وخاصة أن علاقتي به طيبة للغاية، ولا توجد أي خلافات شخصية بيننا، فأنا لم أقصد أي إهانة لأمير توفيق أو للنادي الأهلي.

وأفاد بأنه لم يقصد الطعن في الشرف أو خدش السمعة، ولكن تصريحاته تم فهمها بشكل خاطئ.



ووجهت النيابة العامة اتهاما لأحمد قندوسي بالتعرض لأمير توفيق من خلال الإدلاء بتصريحات إعلامية، وصفتها النيابة بأنها تحمل سبا وقذفا، والطعن في الشرف والاعتبار، وخدش سمعة عائلته بشكل علني، وفي نهاية التحقيق، قررت النيابة إخلاء سبيل لاعب الكرة.

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