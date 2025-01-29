الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

الأمن يضبط طرفي مشاجرة في الصف

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة وإشعال كل منهما النيران بمنزل الآخر في منطقة الصف.

 

نشوب مشاجرة بالصف
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية تابعة لمركز شرطة الصف، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن خلافات سابقة بين الشخصين أدت إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها كل طرف بإشعال النار بمنزل الآخر.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة الصف مركز شرطة الصف نشوب مشاجرة بالصف

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