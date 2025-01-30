حيثيات حكم سجن مني فاروق: أذاعت فيديو يثير اشمئزاز المشاهدين

أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها بسجن الفنانة منى فاروق، 3 سنوات مع الشغل وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

وجاء في حيثيات المحكمة انه في غضون شهر أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب في محافظة القاهرة، اعتدت المتهمة منى فاروق على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص علي تطبيق تيك توك.

و أضافت الحيثيات، أن منى فاروق سردت وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفا وحرر بشأنها القضية رقم 6427 لسدة 2019 جنح أول مدينة نصر، تثير اشمئزاز المشاهدين غير مكترثة بقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب فيمن يشاهد ذلك المقطع المرئي.

وأشارت الحيثيات، أن فيديو منى فاروق نشر عبر منصتي يوتيوب وفيسبوك ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات، التي يعاقب بها القانون منى فاروق طبقا للمادتين 12 و25 من القانون رقم 175 لسنة 1018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

النيابة توجه لمنى فاروق تهمة الاعتداء على المبادئ الأسرية

وحسب ما جاء في أمر الإحالة، أنها في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت منى فاروق على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.



وتابع أمر الإحالة أن منى فاروق ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية، مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وتابعت أن ذلك من شأنه أن يؤجج من مشاعر من يشاهدها ويثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات.

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