الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية وبعض دول أفريقيا

النائب العام، فيتو
النائب العام، فيتو

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة النيابة العامة، وممثلون عن وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية.

وأعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مؤكدًا أن الدورات التدريبية وبرامج المعايشة التي نظمتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والنيابة العامة في دولة ليبيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاءت تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر، وحرصًا على تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء القارة الواحدة، ودعمًا لأواصر التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون، كما أشار إلى ضرورة استمرار ذلك التعاون.

 

 هذا، وقد قام النائب العام بتسليم ممثلي وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية الهدايا التذكارية، كما تم تسليم المتدربين شهادات تقدير؛ لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الدورات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النائب العام المستشار محمد شوقي الاوقاف المصرية

مواد متعلقة

النائب العام يستقبل رئيس استئناف الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

تفاصيل جديدة في إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

ارتفاع جديد بأسعار الذهب مساء اليوم الخميس 30 يناير 2025

نص أقوال اللاعب أحمد القندوسي في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، وقرار عاجل من النيابة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر نعيم وعذاب القبر في الحياة البرزخية

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية

لماذا وصف النبي موسى نفسه بالضلال؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية