وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان للتهنئة بعيد الشرطة

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" ووفدًا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له وهيئة الشرطة بمناسبة الأحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة.

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