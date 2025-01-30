المؤبد لـ3 متهمين في قضية هجرة غير شرعية بالإسكندرية

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ايهاب شاهين،والمستشار عمرعلم الدين، والمستشار أحمد راجح مدير نيابة ميناء الإسكندرية، وسكرتير الدائرة مينا مجدي،بمعاقبة كل من " م.س.ال" و" م.ال.م" و" ال.ا.ال" بالسجن المؤبد وغرامة مالية 500 الف جنيه،عما أسند إليهم،والزامتهم بالمصاريف الجنائية، وبرءاه كل من " ع.م.ال" و" ي.س.ي" و" ا.م.ا"،لاتهامهم في قضية هجرة غير شرعية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1821 لسنة 2024 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بقيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين يتولي قيادتها، ويقوم بإدارتها المتهم الأول وقد انضم إليه باقي المتهمين.

كشفت التحقيقات، الي قيام المتهم " م.س.ال" وشهرته ابو سلطان،بتكوين جماعة إجرامية تخصصت في إستقطاب ونقل وتهريب الشباب والأطفال راغبي الهجرة الغير شرعية، الي الدول الأوربية عن طريق تهريبهم عبر الدروب الصحراوية الي الأراضي الليبية ويعاونة كل من " م.ال.م" و" ع.م.ال" و" ال..ا.ال" في تنظيم وإعداد المراكب التي يقودها كل من " ي.س.ع" و" ا.م.ا"، عن طريق استقطابهم للشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدد 3 صفحات،.

وتبين من التحقيقات،ان الجريمة ذات طابع وطني تمتد آثارها لدول أخري وهي ليبيا واليونان وإيطاليا، وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين وتعرضهم للخطر وكان من بين المهاجرين عدد 8 أطفال، وقد نتج عن ذلك وفاة المهاجران المهربان " م.ح.م" و" ح.ا.ع" وإصابة كل من " م.ك.م" و" ع.ه.س" و" ع.ح.ن"،وقد تم ضبطهما بمعرفة السلطات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي المستشار ادهم منتصر محام عام اول نيابات غرب الإسكندرية، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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