الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم تريلا بتوك توك بالصف

حادث الصف، فيتو
حادث الصف، فيتو

لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد مصرعهم في حادث تصادم تريلا بتوك توك أعلى الطريق بـمنطقة الصف، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بـمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة “تريلا” بتوك توك أعلى الطريق بمنطقة الصف، مما أسفر عن مصرع شخص وشقيقه ونجله وزوجته ووالدته، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتم التحفظ على سائق السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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