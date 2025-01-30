الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

تفاصيل جديدة في إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة في واقعة قيام المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في الشارع وأمام جميع المارة، وقاموا بتصويره في وضعية مهينة بمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بسبب علاقة عاطفية بين المجني عليه وابنة أحد المتهمين.

 

وأضافت التحريات، أن الشاب يبلغ من العمر 18 سنة، كان على علاقة عاطفية مع ابنة أحد المتهمين، تدعى "مريم" 17 سنة، وأنه يتواصل معها عبر الهاتف المحمول.

 

وأوضحت التحريات، أن والد الفتاة أثناء عودته من العمل للمنزل سمع ابنته تحادث الشاب عبر هاتفها المحمول، فقام بمعاتبتها، ووعدها أنه سوف ينتقم من الشاب.

 

وأشارت التحريات، إلى أن والدة الفتاة اتفق مع صديقيه على استدراج الشاب واحتجازه في منزل أحدهم وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بهدف تشويه سمعته وتهديده بنشر الفيديو على الإنترنت.

 

ضبط المتهمين أجبروا شاب على ارتداء ملابس نسائية بمنشأة القناطر

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل واثنان من أصدقائه، أجبروا شابا عمره 18 سنة على ارتداء ملابس خاصة نسائية، وقاموا بتصوير مقطع  فيديو له بسبب علاقته العاطفية مع ابنته بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

 

تلقى مركز شرطة منشاة القناطر بلاغًا من شخص، 51 عامًا، ونجله، (18 عامًا)، أفادا فيه بالتضرر من عامل، لقيامهم باستدراج المبلغ الثاني واحتجازه داخل منزل الثالث وإجباره على ارتداء ملابس خاصة نسائية وتصوير مقطع فيديو وتهديده بفضح أمره على الإنترنت، وذلك لقيام الشاب بمحادثة ابنة أحدهم  وعمرها 17 عامًا، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ.


ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين وأقروا بارتكاب الواقعة، وبفحص هاتف والد الفتاة جرى العثور على مقطع الفيديو، ويظهر فيه المجني عليه يرتدي ملابس نسائية خاصة ويحيط به المتهمون الثلاثة ويقومون بسبه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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منشأة القناطر أجبروا شاب على ارتداء ملابس نسائية ارتداء ملابس نسائية بمنشأة القناطر مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة مركز شرطة منشأة القناطر

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ضبط المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

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