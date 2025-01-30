الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

تأييد الحبس سنة للمتهمين بالتستر على جريمة قتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أيدت محكمة الجيزة الحكم الصادر ضد والدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها بقرية أتريس في منشأة القناطر، بالحبس سنة، لتسترهم على الجريمة.

وكانت قضت محكمة شمال الجيزة، بالحبس سنة لوالدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، على خلفية اتهامهما بالتستر عليها في ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات أنه عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.

 

وفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، والمعروفة باسم "أم هاشم"، فقد كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.

 

وبحسب تحقيقات النيابة، ارتكبت المتهمة  أفعال صادمة، حيث فصلت رأس الطفلة عن جسدها، قطّعت أطرافها، وانتزعت أحشاءها، ثم ألقت أجزاءً من جسدها في إحدى الترع القريبة للتخلص منها.

الجريمة لم تقتصر على المتهمة الرئيسية، بل تورط معها أبناؤها الثلاثة "منة"، ابنتها التي ساعدت في التنفيذ، وابنها "محمد، وأحمد"، سائق التروسيكل بعدما عونها في نقل الجثة.


والد الطفلة مكة يروي لـ فيتو تفاصيل مأساوية 

وليد فرحات، والد الطفلة كشف لـ فيتو، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنته "مكة" التي عُثر عليها أشلاء داخل كرتونة في شقة سكنية بقرية وردان بمنشأة القناطر، بعد نحو ساعتين من اختفائها عن أنظار والدتها حال لهوها أمام المنزل.

وقال “فرحات” إن ابنته عادت من دار تحفيظ القرآن الذي لا يبعد عن منزلها سوى أمتار قليلة، ومن ثم خرجت تلهو مع أطفال الجيران أمام المنزل، حينها لم يكن أحد موجودًا من أسرتها في الشارع، وبمرور الوقت اختفت الطفلة عن أنظار الأطفال فجأة متابعًا: "قعدنا ندور في القرية كلها حتة حتة".

 

وألقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، القبض على ربة منزل "أم هاشم" وابنائها وسائق تروسيكل، لاتهامهما بالتورط في قتل الطفلة "مكة وليد" وتقطيع جثتها لأشلاء والتخلص من جثتها في مياه النيل ووضعها داخل كرتونة، بقرية أتريس شمالي منشأة القناطر.

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