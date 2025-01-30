لقيت سيدة مصرعها وأصيب نجلها نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسريب الغاز داخل شقتهما بمنطقة المطرية، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.



مصرع سيدة وإصابة نجلها نتيجة تسريب غاز بالمطرية

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بوجود حالات اختناق داخل شقة سكنية أمام مسجد الأنصاري بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة وإصابة نجلها بحالة إغماء نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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