مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في انقلاب سيارة نصف نقل على طريق السويس

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في حادث انقلاب سيارة نصف نقل أعلى طريق السويس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث على طريق السويس بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة نصف نقل، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى طريق السويس بمدخل مدينة الرحاب ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الشروق والبنك الأهلي لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.