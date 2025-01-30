الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في انقلاب سيارة نصف نقل على طريق السويس

حادث طريق السويس
حادث طريق السويس

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون في حادث انقلاب سيارة نصف نقل أعلى طريق السويس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث على طريق السويس بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة نصف نقل، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى طريق السويس بمدخل مدينة الرحاب ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الشروق والبنك الأهلي لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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