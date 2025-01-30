حريق يلتهم مطعم مشويات شهير في المقطم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا نشب داخل مطعم مشويات شهير بمنطقة المقطم، دون وقوع أي إصابات.

حريق مطعم مشويات بالمقطم

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم مشويات شهير بشارع 11 بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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