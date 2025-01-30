حبس راقصة شهيرة 6 أشهر بتهمة التحريض على الفجور وإثارة الغرائز

قضت محكمة جنح العجوزة بحبس الراقصة شهيرة 6 أشهر وكفالة مالية 200 جنيه في اتهامها بتعمد الإغراء، والرقص بملابس مثيرة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.

حبس الراقصة شهير بتهمة التحريض على الفجور



وكانت نيابة العجوزة قد أمرت في وقت سابق، بحبس الراقصة الشهيرة “و”، بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت التحريات، تعمد الراقصة الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الرذيلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.