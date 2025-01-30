الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

حبس راقصة شهيرة 6 أشهر بتهمة التحريض على الفجور وإثارة الغرائز

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

قضت محكمة جنح العجوزة بحبس الراقصة شهيرة  6 أشهر وكفالة مالية 200 جنيه في اتهامها بتعمد الإغراء، والرقص بملابس مثيرة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.

 

حبس الراقصة شهير بتهمة التحريض على الفجور 


وكانت نيابة العجوزة قد أمرت في وقت سابق، بحبس الراقصة الشهيرة “و”، بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وأكدت التحريات، تعمد الراقصة الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الرذيلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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محكمة جنح العجوزة التحريض على الرذيلة العجوزة

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