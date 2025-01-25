السبت 25 يناير 2025
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حوادث

وزير الداخلية مهنئا السيسي بالإسراء والمعراج: النصر دائمًا حليف للعمل الجاد المخلص

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

ضرب الله تعالى مثلًا يعجز العلم عن تفسيره ويفوق إحاطة العقل والفهم 

وقال وزير الداخلية في البرقية: "يطيب لى وهيئــــة الشـرطة.. ونحن نستقبل ذكــرى الإسراء والمعراج.. أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى.. داعيًا المولى عز وجل.. أن يعيد هذه المناسبة العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية.. فى رفعةٍ وعزةٍ وأمان، وإن الإحتفال بهذه الذكرى.. التى ضرب الله تعالى مثلًا يعجز العلم عن تفسيره.. ويفوق إحاطة العقل والفهم.. ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان.. تؤكد أن إرادة الله جل فى علاه.. دائمًا ما تجعل النصر.. حليفًا للعمل الجاد المخلص.. وبصدق المساعى الهادفة للخير والسلام..حفظكم الله سيادة الرئيس.. وثبت على طريق الحق والعدل خطاكم.. وحفظ مصر منارة تهدى الإنسانية.. قيم الحضارة والتقدم والنماء.. إنه نعم المولــى ونعم النصير". 

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كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب".

وقال وزير الداخلية:"نحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها قيم التضحية والمثابرة وإعلاءً لكلمة الحق ونصرته.. لنجد فى ذلك دافعًا لتكاتف العطاء فى مواجهة التحديات.. لبلوغ مسيرة العمل الوطنى لمرتجياتها.. ويحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والازدهار".

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"  والدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر"  و الدكتور أســـامـة الأزهــــرى "وزير الأوقاف" وعدد من قيادات الدولة.

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