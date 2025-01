أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب الترشح للعلماء والخبراء المتميزين للحصول على جوائز "الكومستيك" لعام 2025 والتي تمنح كل عامين لتكريم الإنجازات البارزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.



وتتضمن الجوائز مكافآت مالية تتراوح بين 2500 دولار و8000 دولار وتشمل:

1-COMSTECH life time contribution Awards in the fields of Biology and chemistry ( cash prize of US$ 8000 each ).

2- COMSTECH Awards for Excellence in S&T.

- COMSTECH Young Researcher Award (Under the age of 40 years by march 31,2025 (cash prize of US$ 4000).

- Best Scientific book ( Published by an International publisher during 2023-2024 ) cash prize of US$ 4000).

- Patent ( Patents registered during the past five years would be considered ). cash prize of US$ 4000.

- Best Research paper

1-biology 2- chemistry 3- Mathematics 4- physics

(cash prize of US$ 2500 each) .

3-COMSTECH Award for Excellence in Science communication. (cash prize of US$ 2500 ).

لمزيد من التفاصيل وملأ استمارة التقديم يرجي زيارة الموقع:



علمًا بأن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 31 مارس 2025.

