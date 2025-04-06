بعد زيادة القوة العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط، جنرال يكشف حرب جديدة مع دولة بالمنطقة

كشف الجنرال الأمريكي السابق، دوجلاس ماكجريجور، عن حرب جديدة في الشرق الأوسط تلوح في الأفق، مؤكدَا أن تنامي القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة ينذر بنشوب حرب جديدة من قبل أمريكا على إيران.

صراع وحرب أمريكية جديدة بالشرق الأوسط

وعبر الجنرال السابق دوجلاس ماكجريجور عن مخاوفه من حرب أمريكا مع إيران، والتي وصفها بأنها تلوح في الأفق، مشيرًا إلى الإخفاقات العسكرية الأمريكية السابقة في أفغانستان وكوريا وفيتنام.

وقال الجنرال دوجلاس ماكجريجور، في تغريدة له عبر منصة "أكس"، عن الصراع الجديد في منطقة الشرق الأوسط وحرب أمريكا على إيران: "تلوح في الأفق صراعات جديدة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، وبينما يُنذر تنامي القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة بحرب جديدة مع إيران".

وعن مخاوف الأمريكان من دخول أمريكا في حرب مع إيران، قال دوجلاس ماكجريجور: "كم من الأمريكيين يتذكرون عواقب الإخفاقات العسكرية السابقة في أفغانستان وكوريا وفيتنام؟"

وأضاف ماكجريجور "لقد تم تبرير التدخل العسكري الأمريكي في العراق على أسس زائفة تمامًا، مفادها أن نظام صدام حسين كان يعمل سرًا على إعادة بناء برامجه للأسلحة الكيميائية والنووية."

وتساءل دوجلاس ماكجريجور "لقد تجاوز ثمن تدمير العراق وزعزعة استقرار الشرق الأوسط تريليوني دولار. هل نفعل نفس الأشياء اليوم؟"

وأوضح الجنرال السابق دوجلاس ماكجريجور "أن الأمريكيين أصبحوا تحت رحمة الطبقة السياسية في واشنطن، التي تتوق إلى استغلال نسيان الناخبين. إنهم يتصرفون بتهور دون خوف من المساءلة، ويراجعون الماضي بأكاذيب جديدة وهم ينتقلون من فشل إلى فشل. يحتاج التيار المستمر إلى التنظيف الشامل."

أمريكا توجه 3 حاملات طائرات إلي إيران

جدير بالذكر أن الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور، كان قد كشف، الأسبوعين الماضيين، عن تحرك 3 حاملات طائرات أمريكية متجهة نحو إيران، مؤكدًا أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قامت بنشر 3 حاملات طائرات باتجاة الشرق الأوسط، الأمر الذي يمكن أن يشعل نار الحرب في المنطقة.

تحرك حاملات الطائرات الأمريكية للشرق الأوسط، فيتو



وأشار الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور إلى أن حاملات الطائرات الأمريكية، التي تتجه إلى إيران هي (يو إس إس كارل فينسون، ويو إس إس دوايت دي أيزنهاور، ويو إس إس أبراهام لينكولن)، وذلك فيما وصفه بـ التموضع العسكري الاستراتيجي الأوسع في المنطقة.



يذكر أن التحركات الأمريكية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، تشير إلى تطور دراماتيكي في التحركات العسكرية والتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط تحليلات تكشف اقتراب تنفيذ ضربات مشتركة على المنشآت النووية الإيرانية.



وأكد المحللون السياسيون أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة، وخاصة إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط من قبل وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، بمثابة إشارة قوية من واشنطن إلى استعدادها لتوجيه ضربة على إيران.



وأشارت تصريحات مسؤولي البنتاجون إلى تأكيدات الولايات المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل ما وصفوه بـ"إجراءات حاسمة"، إذا هددت إيران أو وكلاؤها في المنطقة المصالح الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.