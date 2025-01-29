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معهد بحوث أمراض العيون ينظم المؤتمر الدولي السابع عشر

معهد بحوث امراض العيون
معهد بحوث امراض العيون

 يستعد معهد بحوث أمراض العيون  لعقد المؤتمر الدولي السابع عشر تحت عنوان "أمراض الجزء الأمامي من العين: الوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية" يومي 30 و31 يناير الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، بمشاركة في المؤتمر نخبة من خبراء طب وجراحة العيون من الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، الهند، الصين، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، ودول عربية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة علمية مرموقة في هذا المجال.

معهد بحوث أمراض العيون ينظم المؤتمر الدولي السابع عشر 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تنظيم هذا الحدث العلمي الدولي يعكس التزام معهد بحوث أمراض العيون بالتميز البحثي ودوره الرائد في دعم تقدم طب وجراحة العيون في مصر.د، مشيرًا  أن هذه المؤتمرات تسهم في تطوير المنظومة الصحية والتعليمية من خلال تبادل الأفكار والخبرات مع أبرز الخبراء على المستوى العالمي.

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى صلاح، مدير معهد بحوث أمراض العيون إلى أن  المؤتمر الدولي السنوي لمعهد بحوث أمراض العيون للسنة السابعة عشرة يهدف إلى استعراض أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال أمراض وجراحة العيون، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى محليًا ودوليًا.

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