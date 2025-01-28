الوجهات الجديدة لـ مصر للطيران حتى 2028

تعتمد خطة مصر للطيران التوسعية حتى عام ۲۰۲۸ على إستراتيجية تعزيز دور مطار القاهرة كمطار محورى للربط بين إفريقيا وباقي قارات العالم مع التوسع وفتح خطوط جديدة لعدة وجهات في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وامريكا الشمالية وإفريقيا والتي تتضمن وجهات سياحية جديدة بما يعزز الحركة لمطارات الجذب السياحي المصري.

ويأتي ذلك من خلال ربط مطار القاهرة بشبكة مصر للطيران والوصول لاستيعاب عدد ۲۲ مليون راكب دولي بحلول عام ۲۰۲۸ بزيادة قدرها ۱۰۰% % عن عدد الركاب الفعلي الذي تم استيعابة في العام المالي ۲۰۲۳/ ۲۰۲٤ (۱۱ مليون راكب دولي)، وعلى ذلك تقوم مصر للطيران بالعمل على جذب الشرائح السياحية والركاب من خلال الآتي:



زيادة التشغيل في أوروبا من ٢٥ وجهة حاليًّا إلى ٣٣ وجهة

زيادة التشغيل في الشرق الأوسط من ۱۹ وجهه حاليًّا إلى ٢٥ وجهة

زيادة التشغيل في الشرق الأقصى من ٩ وجهات حاليًّا إلى ۱۷ وجهة

زيادة التشغيل في أمريكا الشمالية من ٤ وجهات حاليًّا إلى ٩ وجهات.

زيادة التشغيل في أفريقيا من ٢٦ وجهة حاليًّا إلى ٣٠ وجهة، وذلك بوصول وحدات الأسطول إلى ٩٧ طائرة.

وتتلخص الخطط المستقبلية في الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيقه من الأهداف الإستراتيجية والتدرج والارتقاء مصر للطيران طبقًا للتصنيف العالمي Skytrax وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسادة العملاء وتعزيز الاستدامة كعنصر أساسي في استراتيجية النمو والتطوير.

شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: شملت المشروعات المستقبلية.



-زيادة القدرة الاستيعابية هناجر صيانة الطائرات والمتمثلة في مشروع إنشاء هنجر ۹۰۰۰ والذي يشمل مساحة مخصصة الأعمال صيانة الطائرات ومنها مكان مخصص لدهان الطائرات لمواكبة الزيادة المتنامية في أعمال الصيانة المطلوبة الأسطول طائرات مصر للطيران وشركة إير كايرو وزيادة المستهدف من أعمال صيانة لعملاء وبالتالي تقديم الخدمة الفنية لأكبر عدد من الطائرات في نفس الوقت.

-توسيع نطاق الخدمة الفنية من خلال زيادة إمكانيات الإصلاح بورش العمرات المختلفة (عمرة الوحدات الميكانيكية - عمرة المحركات).

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