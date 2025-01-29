محمد ضياء يبحث ميكنة المستشفيات في جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، آدم جايل، رئيس شركة KLAS Research، وإيفرتون سانتوس، نائب رئيس الشركة، وذلك بحضور الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والمهندس حسام عفيفي، مدير تطوير الأعمال الرقمية للرعاية الصحية ومدير برنامج ميكنة مستشفيات الجامعة، والأستاذ محمد عبد العال، مدير أول المنتجات والاستراتيجية، ممثلين عن شركة فودافون مصر.

رئيس جامعة عين شمس يلتقي برئيس ونائب رئيس KLAS Research لبحث التعاون الاستراتيجي

وتناول الاجتماع مناقشة مستفيضة حول الوضع الحالي لميكنة المستشفيات في جامعة عين شمس، بما في ذلك التحديات والفرص المرتبطة بتحسين الخدمات الصحية من خلال التحول الرقمي. كما ناقش الحضور آفاق التعاون الاستراتيجي بين جامعة عين شمس وشركة KLAS Research لدعم الابتكار وتحقيق رؤية طموحة في تطوير القطاع الصحي.

وأعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن تقديره لزيارة وفد KLAS Research، مشددًا على أهمية الشراكة مع الجهات العالمية الرائدة في تحسين أداء نظم الرعاية الصحية.

من جانبه، أشاد آدم جايل بالتقدم الكبير الذي أحرزته مستشفيات جامعة عين شمس في مجال ميكنة العمليات الصحية، مؤكدًا أن شركة KLAS Research على استعداد لتقديم الدعم والمشورة من خلال رؤى قائمة على أبحاث دقيقة وموثوقة.

وتُعد KLAS Research مؤسسة عالمية متخصصة في تقديم تحليلات مستقلة حول أداء مزودي تكنولوجيا المعلومات في قطاع الرعاية الصحية.

وتعتمد تقارير KLAS على آراء وتقييمات المستخدمين النهائيين، مما يتيح للمؤسسات الصحية اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تبني التقنيات الجديدة، وتهدف المؤسسة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال توفير رؤى دقيقة حول الحلول الرقمية وتقنيات التحول الرقمي في المجال الطبي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز أطر التعاون المستقبلي بين الجانبين، مع التركيز على تطوير نظم ميكنة متقدمة تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التحول الرقمي المنشود.

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