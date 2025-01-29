تقرر فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين في الدورة الخامسة عشرة (2025-2028) وذلك للسادة أعضاء هيئة التدريس.



بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والمؤسسات التعليمية العالية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية التي حصلت على التصنيفات الدولية لآخر خمس سنوات قبل التقدم، وذلك طبقا لما جاء بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 28/1/2024 بشأن اللجان العلمية.

على أن يتم التقدم اعتبارًا من 1/2/2025 على الرابط:



وينتهي في يوم الخميس 6/3/2025.

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