الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فرصة مميزة للباحثين المصريين للتدريب العملي في فرنسا، تعرف على الشروط

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
ads

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر عن فتح باب التقدم للنداء الحادي عشر من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه.

فرصة مميزة للباحثين المصريين للتدريب العملي في فرنسا

 يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات حيوية تشمل الطاقة، الزراعة، الأبحاث الصحية والطبية (لأغراض بحثية فقط)، علوم الأرض والفضاء، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسوب، علوم البيانات، تقنيات الاتصال، التكنولوجيا الحيوية، والنانو تكنولوجي.

صرح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة مع فرنسا في رفع كفاءة الباحثين المصريين بما يخدم التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن البرنامج يعد فرصة استثنائية للباحثين المصريين لتطوير مهاراتهم والتواصل مع المعامل الفرنسية الرائدة، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في البحث العلمي بمصر.

يوفر البرنامج فرصة للإقامة في فرنسا لمدة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر مع تمويل شهري قدره 1700 يورو، بالإضافة إلى تغطية تكاليف تذاكر الطيران، المعيشة، والتأمين الصحي.

تتضمن شروط التقديم أن يكون الباحث مصري الجنسية، حاصلًا على درجة الدكتوراه خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إغلاق التقديم، وألا يزيد عمره عن 45 عامًا، مع ضرورة إجادة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات المشروع البحثي. كما يُشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على منحة سفر إلى فرنسا من الحكومة المصرية مسبقًا أو مشاركًا في مشروع آخر ممول من الحكومة الفرنسية.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم هو 16 فبراير 2025. للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، يُرجى زيارة الرابط التالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تمويل العلوم والتكنولوجيا الباحثين المصريين التعاون الدولي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور هندسة الذكاء الاصطناعي علوم الأرض علوم البيانات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

خطة للتعاون بين مستشفى بنها الجامعي ومستشفى الناس الخيري في التدريب والبحث العلمي

إجمالي عدد الطائرات الجديدة المقرر انضمامها إلى أسطول مصر للطيران

الوجهات الجديدة لـ مصر للطيران حتى 2028

البحث العلمي تنظم مؤتمر “النهوض بالبحث والابتكار التعاوني في منطقة البحر المتوسط"

بشري سارة من التعليم العالي لطلاب منح الوكالة الأمريكية

بعد قرار ترامب بوقف المنحة، الجامعة الأمريكية تعلن تحملها نفقات 200 طالب

التعليم العالي تبحث مصير 1077 طالبًا بعد تعليق المنح الأمريكية.. وجامعة عين شمس تعلن التكفل بالمصروفات الدراسية

الأعلى للجامعات يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

سوريا تطالب روسيا بتسليم الأسد والكرملين يعلق

أشرف بن شرقي في طريقه إلى القاهرة وهذا موعد إعلان الأهلي عن الصفقة

ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الريان قبل الانضمام للأهلي؟

أشرف بن شرقي يصل القاهرة استعدادا للانضمام للأهلي

منوعات

المزيد

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

تشريف وتكريم أهل الجنة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 16 بسورة الأحقاف

المزيد
الجريدة الرسمية