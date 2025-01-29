إجمالي عدد الطائرات الجديدة المقرر انضمامها إلى أسطول مصر للطيران

تتبنى الشركة الوطنية مصر للطيران خطة طموحة بتوسيع شبكة خطوطها، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة، كما تشهد شركة إير كايرو خلال الفترة الحالية نموًا متسارعًا لدعم زيادة الحركة الجوية والسياحة خدمات الطيران الاقتصادي.



شركة مصر للطيران:

-شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: أعمال التطوير والتحديثات والخطط المستقبلية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وهي كالتالي:

-من المقرر استلام أول طائره من طراز الـ A350 ( ضمن صفقة ال١٠ طائرات من هذا الطراز ) وذلك مع نهاية ۲۰۲٥م، على أن تصل باقي الطائرات تباعًا.

انضمام (۱۸) طيارة B737 MAX تباعًا مع حلول العام القادم.

-تم تجهيز شركة مصر للطيران للتوافق مع تشريع الاتحاد الأوروبي REFUEL E الذي سيطبق بداية عام٢٠٢٥م.

-تقديم تقرير الانبعاثات للتوافق مع نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات EU-ETS وكذلك مع نظام المملكة المتحدة لتجارة الانبعاثات UK-ETS •

-التفاوض مع شركات وقود الطيران المستدام SAF للمشاركة في مبادرة لشراء وقود الطيران المستدام والذي نتج عنه الحصول على عرض من شركة Sky NRG للمشاركة في مشروع بدعم من شركة Microsoft يصل لـ ٧٠% من قيمة الـ SAF

تطوير الموقع الإلكتروني لشركة مصر للطيران.

تطوير برنامج المسافر الدائم، ومركز الاتصالات لتغطية بلاد أخرى بجانب البلاد التي يتم تغطيتها حاليًا كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعمل على تغطية دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، باريس، لندن، الكويت، والأردن لزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية

-إضافة خدمة ذاتية للعملاء Artificial Intelligence-

التوسع في إبرام مذكرات تعاون مع الشركات والجهات والكيانات الكبرى بهدف استقطاب عملاء لمصر للطيران وزيادة الحصة السوقية لمصر للطيران أمام المنافسين من شركات الطيران العالمية المتواجدة داخل السوق المصري.

زیادة الاتفاقیات لتصبح ٥٧ اتفاقیة وكذلك اتفاقيات المشاركة بالرمز لتصبح ٦٩ اتفاقية والتعاقد مع شبکه قطارات جديده علي سبيل المثال (شبكة قطارات سويسرا وإيطاليا التغذية شبكة مصر للطيران وجذب ركاب ومن المتوقع تطبيق التسعير الديناميكي خلال خطة السنوات الخمس القادمة الذي ينعكس تطبيقه علي متوقعه في الإيرادات بحوالي 3% -7%حيث يعتمد علي تقديم أسعار مختلفة للعملاء حسب العرض والطلب مما يعزز من رضاء العميل.

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