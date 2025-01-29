أخبار الحوادث اليوم: سجن منى فاروق 3 سنوات.. القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية.. وتأييد حكم حبس اللاعب علي غزال في قضايا النصب والشيكات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي كان ينص على أن التابلت المخصص للطلاب هو عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلزم بتسليمه للوزارة في نفس الحالة التي تم استلامه بها بعد انتهاء الدراسة.

مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.



النائب العام يستقبل رئيس استئناف الإسكندرية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

تحريات مكثفة لحل لغز سقوط فتاة من الطابق الثالث بالمقطم

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سقوط فتاة من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمنطقة المقطم.

اعترافات المتهمين بالشروع فى قتل أجنبي بمدينة نصر

أدلى عاطلون متهمون بالشروع في قتل أجنبي وإصابته وسرقة متعلقاته بالحي العاشر في مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين 26 فبراير

حجزت المحكمة الاقتصادية دعوى مقامة من رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، ضد قناة النهار والإعلامى تامر أمين، بسبب تصريحات أدلى بها الأخير عبر برنامجه "آخر النهار" اعتبرها المدعي سبا وقذفا، لجلسة 26 فبراير للنطق بالحكم.



الداخلية تمد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بدءا من هذا الموعد بتخفيضات 40%

قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) وذلك لمدة شهر اعتبارًا من 1 فبراير 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.



تأييد حكم حبس اللاعب على غزال في قضايا النصب والشيكات

أيدت محكمة جنح التجمع الأول، الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس ضد اللاعب على غزال، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.



موعد أولى جلسات استئناف سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات

حددت محكمة مستأنف شمال القاهرة 13 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.



الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل بأحد شوارع الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بأحد الشوارع بالإسكندرية.



القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ.

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بسجن الفنانة منى فاروق، 3 سنوات مع الشغل وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية.



سبق اتهامه في 13 قضية، عاطل يتحرش بطفل في الإسكندرية (فيديو)

نشرت صفحة وزارة الداخلية فيديو يوثق تحرش عاطل بطفل يبلغ من العمر 12 سنة، أثناء وجوده بشارع الهانوفيل بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية.



قرار جديد من النيابة بشأن نجم الزمالك السابق بعد انتهاء التحقيق معه

قررت النيابة العامة صرف الكابتن عبد الحليم على نجم الزمالك السابق من سراي النيابة بضمان محل إقامته بعد التحقيق في البلاغ المقدم منه في جاره.

تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد مخرج شهير بتهمة السب والتشهير لـ5 فبراير

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد مخرج شهير تتهمه فيها بالسب والتشهير بها لجلسة 5 فبراير المقبل.

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