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حوادث

الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين 26 فبراير

رضا عبد العال، فيتو
رضا عبد العال، فيتو

حجزت المحكمة الاقتصادية دعوى مقامة من رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، ضد قناة النهار والإعلامى تامر أمين، بسبب تصريحات أدلى بها الأخير عبر برنامجه  "آخر النهار"  اعتبرها المدعي سبا وقذفا، لجلسة 26 فبراير للنطق بالحكم.

واتخذ رضا عبدالعال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته، وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار، والذى قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا. 

 

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رضا عبد العال الإعلامي تامر أمين تامر أمين المحكمة الإقتصادية

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