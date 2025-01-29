تحريات مكثفة لحل لغز سقوط فتاة من الطابق الثالث بالمقطم

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سقوط فتاة من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمنطقة المقطم.

سقوط فتاة من الطابق الثالث بالمقطم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة فتاة أسفل عقار سكني بشارع طلائع المستقبل بدائرة قسم شرطة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة أسفل عقار سكني بشارع طلائع المستقبل، إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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