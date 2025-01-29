ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ.

القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ



رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى لمقطع فيديو تضمن تعرض صاحبة الحساب "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" للتحرش أثناء استقلالها سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ.

وبالفحص تبين عدم تلقي مديرية أمن جنوب سيناء لأية بلاغات فى هذا الشأن، وتم التعامل مع ما تم بثه بمقطع الفيديو المشار إليه عقب رصده بتاريخ 27 يناير الجاري، وضبط مرتكب الواقعة في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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