القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي كان ينص على أن التابلت المخصص للطلاب هو عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلزم بتسليمه للوزارة في نفس الحالة التي تم استلامه بها بعد انتهاء الدراسة.

وكان القرار قد أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، حيث اعتبره البعض غير عادل ويثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل تزايد التكاليف المتعلقة بالتعليم.

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